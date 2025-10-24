- Crescita
Trade:
100
Profit Trade:
90 (90.00%)
Loss Trade:
10 (10.00%)
Best Trade:
122.72 USD
Worst Trade:
-70.14 USD
Profitto lordo:
318.02 USD (14 688 pips)
Perdita lorda:
-207.80 USD (16 603 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (52.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.30%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
53 (53.00%)
Short Trade:
47 (47.00%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-20.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-148.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.02 USD (3)
Crescita mensile:
8.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.34 USD
Massimale:
148.02 USD (9.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.97% (148.02 USD)
Per equità:
1.83% (13.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|110
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.72 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.51 USD
Massima perdita consecutiva: -148.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|7.00 × 9
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|8.08 × 26
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
