- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12.44 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
34.38 USD (3 103 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
26 (34.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.38 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
91.22%
Massimo carico di deposito:
78.29%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
16 (61.54%)
Short Trade:
10 (38.46%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.32 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
102.69%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.34% (6.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|25
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|22
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|1.9K
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.44 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +34.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 4
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 35
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 11
Pair AUDUSD
