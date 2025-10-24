- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 074
Profit Trade:
1 036 (33.70%)
Loss Trade:
2 038 (66.30%)
Best Trade:
367.81 USD
Worst Trade:
-118.40 USD
Profitto lordo:
56 208.05 USD (2 728 102 pips)
Perdita lorda:
-47 256.29 USD (2 434 895 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (1 704.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 869.28 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
483
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
1 985 (64.57%)
Short Trade:
1 089 (35.43%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
54.25 USD
Perdita media:
-23.19 USD
Massime perdite consecutive:
103 (-4 237.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 237.02 USD (103)
Crescita mensile:
33.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 658.22 USD
Massimale:
5 827.50 USD (17.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.57% (5 827.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3074
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|293K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +367.81 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 103
Massimo profitto consecutivo: +1 704.78 USD
Massima perdita consecutiva: -4 237.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
黄金趋势EA，每一单都有单独的止盈止损，低风险全自动运行
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
39K
USD
USD
7
99%
3 074
33%
100%
1.18
2.91
USD
USD
18%
1:500