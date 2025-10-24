SegnaliSezioni
Yuan Chen

MOGO

0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 074
Profit Trade:
1 036 (33.70%)
Loss Trade:
2 038 (66.30%)
Best Trade:
367.81 USD
Worst Trade:
-118.40 USD
Profitto lordo:
56 208.05 USD (2 728 102 pips)
Perdita lorda:
-47 256.29 USD (2 434 895 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (1 704.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 869.28 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
483
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
1 985 (64.57%)
Short Trade:
1 089 (35.43%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
54.25 USD
Perdita media:
-23.19 USD
Massime perdite consecutive:
103 (-4 237.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 237.02 USD (103)
Crescita mensile:
33.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 658.22 USD
Massimale:
5 827.50 USD (17.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.57% (5 827.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3074
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 293K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +367.81 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 103
Massimo profitto consecutivo: +1 704.78 USD
Massima perdita consecutiva: -4 237.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金趋势EA，每一单都有单独的止盈止损，低风险全自动运行
Non ci sono recensioni
2025.10.24 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 02:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
