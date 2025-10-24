SegnaliSezioni
Toan Trung Nguyen

GridMaster Pro

Toan Trung Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Tickmill-Live
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
102 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
904.44 USD (91 293 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
102 (904.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.44 USD (102)
Indice di Sharpe:
3.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.38%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
102 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
8.87 USD
Profitto medio:
8.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.05%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.25% (189.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 904
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 91K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 102
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +904.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6358
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 più
GridMaster Pro is a smart grid-based trading system designed for stable and consistent performance in both trending and ranging markets.

It uses dynamic spacing and adaptive lot sizing to control drawdown while maximizing profit opportunities.
Every trade is part of a structured grid logic — no random entries, no panic decisions.
Built with a focus on capital protection, risk balance, and long-term growth.
Let GridMaster Pro work for you — turning volatility into opportunity.


Non ci sono recensioni
2025.10.24 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 02:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
