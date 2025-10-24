- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
22 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.27 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.44 USD (25 420 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
22 (25.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.44 USD (22)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.59% (5.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +6.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|36.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|320.00 × 1
XAU Precision uses a clean single-entry system for gold trading. No grid, no martingale — just high-accuracy setups and consistent growth.
Non ci sono recensioni
