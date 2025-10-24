- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
81 (71.05%)
Loss Trade:
33 (28.95%)
Best Trade:
1 078.48 USD
Worst Trade:
-270.48 USD
Profitto lordo:
5 516.19 USD (15 755 pips)
Perdita lorda:
-2 554.70 USD (5 794 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (513.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 103.13 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
80 (70.18%)
Short Trade:
34 (29.82%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
25.98 USD
Profitto medio:
68.10 USD
Perdita media:
-77.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-483.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-483.09 USD (7)
Crescita mensile:
346.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
389.90 USD
Massimale:
534.88 USD (23.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPUSD
|-258
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.9K
|GBPUSD
|199
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 078.48 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +513.16 USD
Massima perdita consecutiva: -483.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
每次一单，每单带小止损！
