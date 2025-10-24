- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
12 (63.15%)
Loss Trade:
7 (36.84%)
Best Trade:
20.00 USD
Worst Trade:
-10.82 USD
Profitto lordo:
71.05 USD (7 102 pips)
Perdita lorda:
-53.48 USD (5 343 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
7.05%
Massimo carico di deposito:
9.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
7 (36.84%)
Short Trade:
12 (63.16%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
5.92 USD
Perdita media:
-7.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.98 USD (3)
Crescita mensile:
7.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.56 USD
Massimale:
21.98 USD (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.30% (11.23 USD)
Per equità:
7.21% (7.25 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
