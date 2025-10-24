SegnaliSezioni
Angga Anugrawan

MasterAngga

Angga Anugrawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 319
Profit Trade:
942 (71.41%)
Loss Trade:
377 (28.58%)
Best Trade:
1 190 223.10 IDR
Worst Trade:
-1 243 121.00 IDR
Profitto lordo:
28 144 200.10 IDR (1 471 618 pips)
Perdita lorda:
-16 590 494.88 IDR (944 920 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (791 469.59 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 802 292.15 IDR (26)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
39.37%
Massimo carico di deposito:
20.72%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
1320
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.70
Long Trade:
1 251 (94.84%)
Short Trade:
68 (5.16%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
8 759.44 IDR
Profitto medio:
29 877.07 IDR
Perdita media:
-44 006.62 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-239 076.12 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-2 027 995.61 IDR (2)
Crescita mensile:
30.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
2 027 995.61 IDR (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (2 027 995.61 IDR)
Per equità:
15.87% (3 268 689.80 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 527K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 190 223.10 IDR
Worst Trade: -1 243 121 IDR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +791 469.59 IDR
Massima perdita consecutiva: -239 076.12 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Non ci sono recensioni
2025.10.31 06:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.10.29 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 03:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 03:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 02:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 01:20
Share of trading days is too low
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 01:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 00:20
Share of trading days is too low
2025.10.28 00:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 00:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 23:20
Share of trading days is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.