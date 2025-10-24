- Crescita
Trade:
1 319
Profit Trade:
942 (71.41%)
Loss Trade:
377 (28.58%)
Best Trade:
1 190 223.10 IDR
Worst Trade:
-1 243 121.00 IDR
Profitto lordo:
28 144 200.10 IDR (1 471 618 pips)
Perdita lorda:
-16 590 494.88 IDR (944 920 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (791 469.59 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 802 292.15 IDR (26)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
39.37%
Massimo carico di deposito:
20.72%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
1320
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.70
Long Trade:
1 251 (94.84%)
Short Trade:
68 (5.16%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
8 759.44 IDR
Profitto medio:
29 877.07 IDR
Perdita media:
-44 006.62 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-239 076.12 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-2 027 995.61 IDR (2)
Crescita mensile:
30.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
2 027 995.61 IDR (3.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (2 027 995.61 IDR)
Per equità:
15.87% (3 268 689.80 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|527K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 190 223.10 IDR
Worst Trade: -1 243 121 IDR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +791 469.59 IDR
Massima perdita consecutiva: -239 076.12 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
21M
IDR
IDR
1
100%
1 319
71%
39%
1.69
8 759.44
IDR
IDR
16%
1:500