Tanapisit Tepawarapruek

MINDFULxMASTERPIECE

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
7.78 USD
Worst Trade:
-0.44 USD
Profitto lordo:
14.06 USD (1 584 pips)
Perdita lorda:
-0.53 USD (49 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (14.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.53%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
30.75
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
26.53
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.44 USD (1)
Crescita mensile:
75.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 USD
Massimale:
0.44 USD (2.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHFm 1
CADCHFm 1
GBPAUDm 1
AUDNZDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHFm 0
CADCHFm 8
GBPAUDm 6
AUDNZDm 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHFm -34
CADCHFm 619
GBPAUDm 965
AUDNZDm -15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 00:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
