Handi Sri Subekti

Try Again 2

Handi Sri Subekti
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.71 USD (840 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (5.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
2.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
14.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 541
USDCAD 299
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.40 × 10
ForexTime-MT5
1.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
1.00 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
2.67 × 6
FBS-Real
3.89 × 27
XM.COM-MT5
4.67 × 43
Swissquote-Server
5.67 × 3
VolansTrade-Server
6.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
13.50 × 2
2025.10.23 23:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.23 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 23:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
