- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.71 USD (840 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (5.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
2.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
14.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|541
|USDCAD
|299
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.40 × 10
|
ForexTime-MT5
|1.00 × 3
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|1.00 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.67 × 6
|
FBS-Real
|3.89 × 27
|
XM.COM-MT5
|4.67 × 43
|
Swissquote-Server
|5.67 × 3
|
VolansTrade-Server
|6.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.50 × 2
