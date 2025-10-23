- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
105.84 USD
Worst Trade:
-62.53 USD
Profitto lordo:
334.87 USD (4 028 pips)
Perdita lorda:
-209.81 USD (2 248 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (136.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
91.02%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
30.44 USD
Perdita media:
-19.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-89.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.82 USD (5)
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.33 USD
Massimale:
89.82 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.31% (89.82 USD)
Per equità:
1.21% (25.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|126
|AUDCAD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-90
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.84 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +136.60 USD
Massima perdita consecutiva: -89.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live11
|1.22 × 354
|
ICMarketsSC-Live07
|1.23 × 440
|
ICMarketsSC-Live23
|1.49 × 57
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|2.27 × 340
|
Axi-US02-Live
|2.38 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|2.83 × 12
|
TurnkeyGlobal-Demo
|3.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|3.71 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|4.07 × 67
|
Exness-Real28
|4.88 × 112
|
Eightcap-Real
|4.92 × 37
