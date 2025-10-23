SegnaliSezioni
Guosheng Chen

GOqiqi

Guosheng Chen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
105.84 USD
Worst Trade:
-62.53 USD
Profitto lordo:
334.87 USD (4 028 pips)
Perdita lorda:
-209.81 USD (2 248 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (136.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
91.02%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
30.44 USD
Perdita media:
-19.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-89.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.82 USD (5)
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.33 USD
Massimale:
89.82 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.31% (89.82 USD)
Per equità:
1.21% (25.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
AUDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 126
AUDCAD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.9K
AUDCAD -90
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.84 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +136.60 USD
Massima perdita consecutiva: -89.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 33
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live11
1.22 × 354
ICMarketsSC-Live07
1.23 × 440
ICMarketsSC-Live23
1.49 × 57
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
2.27 × 340
Axi-US02-Live
2.38 × 16
VantageInternational-Live 4
2.83 × 12
TurnkeyGlobal-Demo
3.50 × 2
Axi-US06-Live
3.71 × 24
BlackBullMarkets-Live
4.07 × 67
Exness-Real28
4.88 × 112
Eightcap-Real
4.92 × 37
20 più
Non ci sono recensioni
2025.10.23 22:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 22:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
