- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.92 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
114.61 USD (6 848 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
33 (114.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.61 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.18%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
12 (36.36%)
Short Trade:
21 (63.64%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.47 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.66% (59.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURSGD
|2
|USDSGD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPSGD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|13
|CADJPY
|10
|EURGBP
|8
|EURJPY
|9
|USDJPY
|12
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|4
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|7
|GBPAUD
|9
|EURSGD
|4
|USDSGD
|1
|EURUSD
|7
|USDCHF
|7
|EURNZD
|5
|CHFJPY
|4
|NZDCAD
|3
|GBPSGD
|2
|AUDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|499
|CADJPY
|780
|EURGBP
|297
|EURJPY
|543
|USDJPY
|746
|AUDNZD
|182
|GBPCHF
|250
|CADCHF
|244
|GBPJPY
|537
|GBPAUD
|678
|EURSGD
|253
|USDSGD
|87
|EURUSD
|252
|USDCHF
|182
|EURNZD
|445
|CHFJPY
|299
|NZDCAD
|204
|GBPSGD
|140
|AUDJPY
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.92 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +114.61 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live25
|0.96 × 902
|
ICMarketsSC-Live24
|0.99 × 342
|
ICMarketsSC-Live23
|1.01 × 165
|
Exness-Real17
|1.16 × 69
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
|
ICMarketsSC-Live26
|1.48 × 419
51 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Enjoy Trading and Happy Profits
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
41%
0
0
USD
USD
357
USD
USD
14
100%
33
100%
100%
n/a
3.47
USD
USD
17%
1:500