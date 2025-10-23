SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 2
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 2

Fajar Saputra
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 41%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.92 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
114.61 USD (6 848 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
33 (114.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.61 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.18%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
12 (36.36%)
Short Trade:
21 (63.64%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.47 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.66% (59.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
CADJPY 3
EURGBP 3
EURJPY 2
USDJPY 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
GBPAUD 2
EURSGD 2
USDSGD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURNZD 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
GBPSGD 1
AUDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 13
CADJPY 10
EURGBP 8
EURJPY 9
USDJPY 12
AUDNZD 2
GBPCHF 4
CADCHF 6
GBPJPY 7
GBPAUD 9
EURSGD 4
USDSGD 1
EURUSD 7
USDCHF 7
EURNZD 5
CHFJPY 4
NZDCAD 3
GBPSGD 2
AUDJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 499
CADJPY 780
EURGBP 297
EURJPY 543
USDJPY 746
AUDNZD 182
GBPCHF 250
CADCHF 244
GBPJPY 537
GBPAUD 678
EURSGD 253
USDSGD 87
EURUSD 252
USDCHF 182
EURNZD 445
CHFJPY 299
NZDCAD 204
GBPSGD 140
AUDJPY 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.92 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +114.61 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.96 × 902
ICMarketsSC-Live24
0.99 × 342
ICMarketsSC-Live23
1.01 × 165
Exness-Real17
1.16 × 69
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live26
1.48 × 419
51 più
Enjoy Trading and Happy Profits
Non ci sono recensioni
2025.10.27 11:22
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
