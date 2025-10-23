- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
32 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
43.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
556.88 USD (17 394 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
32 (556.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
556.88 USD (32)
Indice di Sharpe:
1.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
21 (65.63%)
Short Trade:
11 (34.38%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
17.40 USD
Profitto medio:
17.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
51.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|3
|EURUSD
|3
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|AUDSGD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|USDSGD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|32
|EURUSD
|43
|EURAUD
|43
|GBPAUD
|82
|AUDSGD
|9
|AUDJPY
|56
|EURCAD
|37
|NZDJPY
|30
|AUDUSD
|6
|GBPJPY
|43
|EURGBP
|14
|GBPUSD
|26
|USDSGD
|7
|NZDUSD
|7
|EURCHF
|17
|USDCAD
|11
|EURJPY
|22
|AUDNZD
|10
|GBPCAD
|42
|USDCHF
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|1.1K
|EURUSD
|965
|EURAUD
|1.5K
|GBPAUD
|2.4K
|AUDSGD
|249
|AUDJPY
|2.1K
|EURCAD
|1.1K
|NZDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|129
|GBPJPY
|2.1K
|EURGBP
|261
|GBPUSD
|651
|USDSGD
|310
|NZDUSD
|185
|EURCHF
|460
|USDCAD
|405
|EURJPY
|652
|AUDNZD
|361
|GBPCAD
|987
|USDCHF
|226
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +556.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 24
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live05
|0.70 × 114
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.79 × 381
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.83 × 975
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|0.86 × 14
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 429
|
ICMarketsSC-Live23
|0.94 × 11845
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 726
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 4682
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
Enjoy your Trading and Profits
