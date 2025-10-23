SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
228%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
32 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
43.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
556.88 USD (17 394 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
32 (556.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
556.88 USD (32)
Indice di Sharpe:
1.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
21 (65.63%)
Short Trade:
11 (34.38%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
17.40 USD
Profitto medio:
17.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
51.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 3
EURUSD 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
AUDSGD 2
AUDJPY 2
EURCAD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
USDSGD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
EURJPY 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 32
EURUSD 43
EURAUD 43
GBPAUD 82
AUDSGD 9
AUDJPY 56
EURCAD 37
NZDJPY 30
AUDUSD 6
GBPJPY 43
EURGBP 14
GBPUSD 26
USDSGD 7
NZDUSD 7
EURCHF 17
USDCAD 11
EURJPY 22
AUDNZD 10
GBPCAD 42
USDCHF 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 1.1K
EURUSD 965
EURAUD 1.5K
GBPAUD 2.4K
AUDSGD 249
AUDJPY 2.1K
EURCAD 1.1K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 129
GBPJPY 2.1K
EURGBP 261
GBPUSD 651
USDSGD 310
NZDUSD 185
EURCHF 460
USDCAD 405
EURJPY 652
AUDNZD 361
GBPCAD 987
USDCHF 226
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +556.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 24
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 114
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 381
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.83 × 975
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.86 × 14
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 429
ICMarketsSC-Live23
0.94 × 11845
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 726
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4682
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
85 più
Enjoy your Trading and Profits 


Non ci sono recensioni
2025.10.27 13:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
