HUSEYIN CETINEL

SEMI AUTO GRID

HUSEYIN CETINEL
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.21 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
22.03 USD (11 006 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
26 (22.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.03 USD (26)
Indice di Sharpe:
8.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.34%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
25 (96.15%)
Short Trade:
1 (3.85%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.86% (46.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.21 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +22.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.23 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 19:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
