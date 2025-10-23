SegnaliSezioni
Edson Carvalho

BaedsZMF23

Edson Carvalho
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
ZeroMarkets-1
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
8.70 USD
Worst Trade:
-13.79 USD
Profitto lordo:
25.38 USD (2 536 pips)
Perdita lorda:
-42.66 USD (4 162 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.67 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
4.96%
Massimo carico di deposito:
28.25%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
15 (75.00%)
Short Trade:
5 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.71 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.03 USD
Massimale:
32.53 USD (16.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (32.48 USD)
Per equità:
17.69% (31.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.70 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.75 USD
Massima perdita consecutiva: -29.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

