SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Beruang Super
Ryan Febrianto

Beruang Super

Ryan Febrianto
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 237%
Exness-MT5Real28
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
805
Profit Trade:
407 (50.55%)
Loss Trade:
398 (49.44%)
Best Trade:
1 114.84 USD
Worst Trade:
-197.08 USD
Profitto lordo:
21 889.63 USD (10 491 681 pips)
Perdita lorda:
-11 291.68 USD (1 291 633 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (580.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 566.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
186
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
9.01
Long Trade:
409 (50.81%)
Short Trade:
396 (49.19%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
13.17 USD
Profitto medio:
53.78 USD
Perdita media:
-28.37 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-111.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-619.59 USD (6)
Crescita mensile:
269.11%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
661.89 USD
Massimale:
1 176.25 USD (15.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.35% (1 176.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 799
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2M
BTCUSD 11K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 114.84 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +580.73 USD
Massima perdita consecutiva: -111.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.23 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati