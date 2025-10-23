- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
805
Profit Trade:
407 (50.55%)
Loss Trade:
398 (49.44%)
Best Trade:
1 114.84 USD
Worst Trade:
-197.08 USD
Profitto lordo:
21 889.63 USD (10 491 681 pips)
Perdita lorda:
-11 291.68 USD (1 291 633 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (580.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 566.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
186
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
9.01
Long Trade:
409 (50.81%)
Short Trade:
396 (49.19%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
13.17 USD
Profitto medio:
53.78 USD
Perdita media:
-28.37 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-111.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-619.59 USD (6)
Crescita mensile:
269.11%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
661.89 USD
Massimale:
1 176.25 USD (15.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.35% (1 176.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|799
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2M
|BTCUSD
|11K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 114.84 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +580.73 USD
Massima perdita consecutiva: -111.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
