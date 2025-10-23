- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
2 (28.57%)
Loss Trade:
5 (71.43%)
Best Trade:
66.85 USD
Worst Trade:
-10.94 USD
Profitto lordo:
76.79 USD (1 832 pips)
Perdita lorda:
-34.03 USD (1 974 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (66.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.85 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
7 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
6.11 USD
Profitto medio:
38.40 USD
Perdita media:
-6.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.03 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.09 USD
Massimale:
34.03 USD (30.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.85 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +66.85 USD
Massima perdita consecutiva: -34.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
