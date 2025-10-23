- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
174 (53.21%)
Loss Trade:
153 (46.79%)
Best Trade:
5.44 USD
Worst Trade:
-1.57 USD
Profitto lordo:
216.05 USD (1 122 493 pips)
Perdita lorda:
-173.04 USD (773 056 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
51.14%
Massimo carico di deposito:
2.40%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
328
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
126 (38.53%)
Short Trade:
201 (61.47%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.00 USD (4)
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.17 USD
Massimale:
10.21 USD (4.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (10.17 USD)
Per equità:
0.35% (0.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|349K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.44 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6.94 USD
Massima perdita consecutiva: -4.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
1
38%
327
53%
51%
1.24
0.13
USD
USD
5%
1:500