Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
21.44 USD
Worst Trade:
-6.73 USD
Profitto lordo:
48.86 USD (3 667 pips)
Perdita lorda:
-6.73 USD (666 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (24.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.47 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.26
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
7.26
Profitto previsto:
5.27 USD
Profitto medio:
6.98 USD
Perdita media:
-6.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.73 USD (1)
Crescita mensile:
6.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.73 USD (0.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (0.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|776
|AUDUSD
|1.2K
|EURAUD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live03
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 134
|
ICMarketsSC-Live03
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 406
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 193
|
ICMarkets-Live12
|0.63 × 138
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 17
|
Tickmill-Live08
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
Forex Swing Trades
Non ci sono recensioni
