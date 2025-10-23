- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
159 (43.20%)
Loss Trade:
209 (56.79%)
Best Trade:
20.00 USD
Worst Trade:
-16.00 USD
Profitto lordo:
603.55 USD (329 186 pips)
Perdita lorda:
-545.35 USD (280 363 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (31.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
141 (38.32%)
Short Trade:
227 (61.68%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-52.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.28 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.76 USD
Massimale:
91.49 USD (83.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|191
|EURUSD+
|61
|XAUUSD+
|56
|DJ30
|20
|GBPUSD+
|12
|USDJPY+
|9
|GBPJPY+
|7
|SP500
|6
|GBPAUD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|1
|EURJPY+
|1
|FixedVol60
|1
|FixedVol20
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|29
|EURUSD+
|-2
|XAUUSD+
|22
|DJ30
|17
|GBPUSD+
|-9
|USDJPY+
|0
|GBPJPY+
|12
|SP500
|-8
|GBPAUD+
|6
|EURAUD+
|-5
|AUDCAD+
|0
|EURJPY+
|-3
|FixedVol60
|0
|FixedVol20
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|34K
|EURUSD+
|1.2K
|XAUUSD+
|2.9K
|DJ30
|25K
|GBPUSD+
|-119
|USDJPY+
|-33
|GBPJPY+
|1.4K
|SP500
|-4.2K
|GBPAUD+
|965
|EURAUD+
|-336
|AUDCAD+
|-10
|EURJPY+
|-185
|FixedVol60
|879
|FixedVol20
|-12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
