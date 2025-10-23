SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dion Management
Deymidion Oliveira

Dion Management

Deymidion Oliveira
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
159 (43.20%)
Loss Trade:
209 (56.79%)
Best Trade:
20.00 USD
Worst Trade:
-16.00 USD
Profitto lordo:
603.55 USD (329 186 pips)
Perdita lorda:
-545.35 USD (280 363 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (31.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
141 (38.32%)
Short Trade:
227 (61.68%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-52.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.28 USD (13)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.76 USD
Massimale:
91.49 USD (83.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 191
EURUSD+ 61
XAUUSD+ 56
DJ30 20
GBPUSD+ 12
USDJPY+ 9
GBPJPY+ 7
SP500 6
GBPAUD+ 1
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 1
EURJPY+ 1
FixedVol60 1
FixedVol20 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 29
EURUSD+ -2
XAUUSD+ 22
DJ30 17
GBPUSD+ -9
USDJPY+ 0
GBPJPY+ 12
SP500 -8
GBPAUD+ 6
EURAUD+ -5
AUDCAD+ 0
EURJPY+ -3
FixedVol60 0
FixedVol20 -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 34K
EURUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.9K
DJ30 25K
GBPUSD+ -119
USDJPY+ -33
GBPJPY+ 1.4K
SP500 -4.2K
GBPAUD+ 965
EURAUD+ -336
AUDCAD+ -10
EURJPY+ -185
FixedVol60 879
FixedVol20 -12K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.00 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +31.26 USD
Massima perdita consecutiva: -52.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati