- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
189 (76.51%)
Loss Trade:
58 (23.48%)
Best Trade:
132.52 USD
Worst Trade:
-563.04 USD
Profitto lordo:
2 432.47 USD (3 807 747 pips)
Perdita lorda:
-1 627.20 USD (1 136 741 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (172.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.40 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
76 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
231 (93.52%)
Short Trade:
16 (6.48%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
12.87 USD
Perdita media:
-28.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-147.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-563.04 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
569.48 USD (34.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|BTCUSD
|57
|GBPUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|791
|BTCUSD
|459
|GBPUSD
|-445
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|2.7M
|GBPUSD
|-312
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +132.52 USD
Worst Trade: -563 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +172.38 USD
Massima perdita consecutiva: -147.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|7.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|13.00 × 2
Non ci sono recensioni