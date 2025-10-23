SegnaliSezioni
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Sarhan Sprint

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
OneRoyal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
189 (76.51%)
Loss Trade:
58 (23.48%)
Best Trade:
132.52 USD
Worst Trade:
-563.04 USD
Profitto lordo:
2 432.47 USD (3 807 747 pips)
Perdita lorda:
-1 627.20 USD (1 136 741 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (172.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.40 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
76 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
231 (93.52%)
Short Trade:
16 (6.48%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
12.87 USD
Perdita media:
-28.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-147.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-563.04 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
569.48 USD (34.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 177
BTCUSD 57
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 791
BTCUSD 459
GBPUSD -445
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 2.7M
GBPUSD -312
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.52 USD
Worst Trade: -563 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +172.38 USD
Massima perdita consecutiva: -147.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real11
7.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.23 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 76 days
