- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
19 (70.37%)
Loss Trade:
8 (29.63%)
Best Trade:
16.88 USD
Worst Trade:
-10.29 USD
Profitto lordo:
63.55 USD (6 421 pips)
Perdita lorda:
-42.68 USD (4 125 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (50.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.51 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
17.49%
Massimo carico di deposito:
51.42%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
11 (40.74%)
Short Trade:
16 (59.26%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.20 USD (3)
Crescita mensile:
20.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.28 USD
Massimale:
35.54 USD (33.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.41% (35.50 USD)
Per equità:
24.60% (17.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.88 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +50.51 USD
Massima perdita consecutiva: -17.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
87 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
一切都是新的开始
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
1
0%
27
70%
17%
1.48
0.77
USD
USD
33%
1:400