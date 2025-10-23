- Crescita
Trade:
136
Profit Trade:
115 (84.55%)
Loss Trade:
21 (15.44%)
Best Trade:
3.17 USD
Worst Trade:
-4.82 USD
Profitto lordo:
70.69 USD (7 708 pips)
Perdita lorda:
-78.73 USD (7 736 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (19.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.22 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
35.13%
Massimo carico di deposito:
38.20%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
51 secondi
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
69 (50.74%)
Short Trade:
67 (49.26%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-3.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.54 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.94 USD
Massimale:
32.19 USD (43.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.95% (32.19 USD)
Per equità:
5.12% (2.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +3.17 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.22 USD
Massima perdita consecutiva: -16.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
