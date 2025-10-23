- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
133.00 USD
Worst Trade:
-267.50 USD
Profitto lordo:
736.45 USD (11 668 pips)
Perdita lorda:
-403.42 USD (3 769 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (600.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
600.45 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
3.68%
Massimo carico di deposito:
0.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
13 (72.22%)
Short Trade:
5 (27.78%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
18.50 USD
Profitto medio:
66.95 USD
Perdita media:
-57.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.50 USD (1)
Crescita mensile:
42.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.00 USD
Massimale:
298.50 USD (36.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.38% (298.50 USD)
Per equità:
0.07% (0.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|458
|EURUSD
|-124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.1K
|EURUSD
|-247
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133.00 USD
Worst Trade: -268 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +600.45 USD
Massima perdita consecutiva: -8.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
477 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
42USD al mese
43%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
18
61%
4%
1.82
18.50
USD
USD
36%
1:500