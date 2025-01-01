SegnaliSezioni
Segnali / Cryptonic 1
404

Purtroppo, il segnale Cryptonic 1 è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali di Nino Guevara Ruwano:

Niguru GBP
Crescita
12 692%
Abbonati
0
Settimane
138
Trade
1156
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.58
DD massimo
39%
Niguru Crypto V
Crescita
70%
Abbonati
0
Settimane
11
Trade
62
Vincita
96%
Fattore di profitto
3.69
DD massimo
48%
TGold
Crescita
6%
Abbonati
0
Settimane
31
Trade
241
Vincita
87%
Fattore di profitto
1.96
DD massimo
62%

O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:

Gold pro
Crescita
2 241%
Abbonati
28
Settimane
35
Trade
743
Vincita
80%
Fattore di profitto
2.13
DD massimo
52%
EAGLHF
Crescita
542%
Abbonati
11
Settimane
31
Trade
518
Vincita
79%
Fattore di profitto
1.79
DD massimo
41%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
5 707%
Abbonati
2
Settimane
323
Trade
1967
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.92
DD massimo
38%
MCA100
Crescita
961%
Abbonati
29
Settimane
101
Trade
296
Vincita
56%
Fattore di profitto
1.60
DD massimo
35%
Niguru GBP
Crescita
12 692%
Abbonati
0
Settimane
138
Trade
1156
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.58
DD massimo
39%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
765%
Abbonati
9
Settimane
69
Trade
3008
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.61
DD massimo
41%
ATong
Crescita
4 450%
Abbonati
2
Settimane
236
Trade
7833
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.54
DD massimo
28%
NeroSignal
Crescita
988%
Abbonati
9
Settimane
46
Trade
1569
Vincita
61%
Fattore di profitto
1.51
DD massimo
39%
MultiWay ICM
Crescita
493%
Abbonati
11
Settimane
93
Trade
820
Vincita
73%
Fattore di profitto
1.90
DD massimo
28%
EACC
Crescita
737%
Abbonati
10
Settimane
49
Trade
520
Vincita
81%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
32%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2855 segnali disponibili
per MetaTrader 4

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.