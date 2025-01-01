Segnali / Cryptonic 1
Purtroppo, il segnale Cryptonic 1 è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali di Nino Guevara Ruwano:
- Crescita
- 12 692%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 138
- Trade
- 1156
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.58
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 70%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 11
- Trade
- 62
- Vincita
- 96%
- Fattore di profitto
- 3.69
- DD massimo
- 48%
- Crescita
- 6%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 31
- Trade
- 241
- Vincita
- 87%
- Fattore di profitto
- 1.96
- DD massimo
- 62%
O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 2 241%
- Abbonati
- 28
- Settimane
- 35
- Trade
- 743
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 2.13
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 542%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 31
- Trade
- 518
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 1.79
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 5 707%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 323
- Trade
- 1967
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.92
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 961%
- Abbonati
- 29
- Settimane
- 101
- Trade
- 296
- Vincita
- 56%
- Fattore di profitto
- 1.60
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 12 692%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 138
- Trade
- 1156
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 2.58
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 765%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 69
- Trade
- 3008
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.61
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 4 450%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 236
- Trade
- 7833
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.54
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 988%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 46
- Trade
- 1569
- Vincita
- 61%
- Fattore di profitto
- 1.51
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 493%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 93
- Trade
- 820
- Vincita
- 73%
- Fattore di profitto
- 1.90
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 737%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 49
- Trade
- 520
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 32%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.