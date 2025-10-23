SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Asian Dragon
Ruslan Nicolaev

Asian Dragon

Ruslan Nicolaev
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 409
Profit Trade:
930 (66.00%)
Loss Trade:
479 (34.00%)
Best Trade:
317.85 EUR
Worst Trade:
-438.45 EUR
Profitto lordo:
7 608.75 EUR (259 574 pips)
Perdita lorda:
-7 525.22 EUR (211 519 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (67.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
583.99 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.93%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
970 (68.84%)
Short Trade:
439 (31.16%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
8.18 EUR
Perdita media:
-15.71 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-660.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-660.66 EUR (8)
Crescita mensile:
16.17%
Previsione annuale:
196.19%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
940.87 EUR
Massimale:
1 628.60 EUR (164.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.93% (1 630.63 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 189
EURJPY 174
GBPNZD 158
CHFJPY 136
AUDJPY 87
USDCAD 84
EURCAD 80
AUDCAD 76
EURUSD 59
AUDCHF 51
CADJPY 45
NZDCAD 42
EURCHF 38
USDCHF 31
AUDUSD 29
AUDNZD 25
GBPCAD 22
NZDUSD 22
CADCHF 16
EURAUD 11
GBPJPY 9
GBPUSD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 5
GBPCHF 3
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 155
EURJPY -10
GBPNZD 376
CHFJPY -16
AUDJPY -82
USDCAD 36
EURCAD -34
AUDCAD 257
EURUSD -647
AUDCHF 246
CADJPY 117
NZDCAD -130
EURCHF -179
USDCHF 61
AUDUSD -197
AUDNZD 65
GBPCAD -155
NZDUSD 131
CADCHF 13
EURAUD 68
GBPJPY 61
GBPUSD -174
NZDJPY 58
NZDCHF 33
GBPCHF 12
GBPAUD 29
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.6K
EURJPY 196
GBPNZD 29K
CHFJPY 5.8K
AUDJPY 19
USDCAD 3.9K
EURCAD 3.8K
AUDCAD 6.5K
EURUSD -7.1K
AUDCHF 4.2K
CADJPY 7.6K
NZDCAD -3.4K
EURCHF -1.1K
USDCHF 312
AUDUSD -5.1K
AUDNZD 983
GBPCAD -759
NZDUSD 2.9K
CADCHF 264
EURAUD 2.8K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD -1.8K
NZDJPY 1.6K
NZDCHF 605
GBPCHF -99
GBPAUD 703
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +317.85 EUR
Worst Trade: -438 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +67.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -660.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Axiory-Live
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 243
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7328
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 509
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.74 × 714
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
118 più
AI Breakout trend following system

min deposit 100 of any currency

Non ci sono recensioni
2025.10.23 12:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 653 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 12:01
A large drawdown may occur on the account again
