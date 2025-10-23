- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 409
Profit Trade:
930 (66.00%)
Loss Trade:
479 (34.00%)
Best Trade:
317.85 EUR
Worst Trade:
-438.45 EUR
Profitto lordo:
7 608.75 EUR (259 574 pips)
Perdita lorda:
-7 525.22 EUR (211 519 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (67.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
583.99 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.93%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
970 (68.84%)
Short Trade:
439 (31.16%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
8.18 EUR
Perdita media:
-15.71 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-660.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-660.66 EUR (8)
Crescita mensile:
16.17%
Previsione annuale:
196.19%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
940.87 EUR
Massimale:
1 628.60 EUR (164.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.93% (1 630.63 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|189
|EURJPY
|174
|GBPNZD
|158
|CHFJPY
|136
|AUDJPY
|87
|USDCAD
|84
|EURCAD
|80
|AUDCAD
|76
|EURUSD
|59
|AUDCHF
|51
|CADJPY
|45
|NZDCAD
|42
|EURCHF
|38
|USDCHF
|31
|AUDUSD
|29
|AUDNZD
|25
|GBPCAD
|22
|NZDUSD
|22
|CADCHF
|16
|EURAUD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|8
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|GBPCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|155
|EURJPY
|-10
|GBPNZD
|376
|CHFJPY
|-16
|AUDJPY
|-82
|USDCAD
|36
|EURCAD
|-34
|AUDCAD
|257
|EURUSD
|-647
|AUDCHF
|246
|CADJPY
|117
|NZDCAD
|-130
|EURCHF
|-179
|USDCHF
|61
|AUDUSD
|-197
|AUDNZD
|65
|GBPCAD
|-155
|NZDUSD
|131
|CADCHF
|13
|EURAUD
|68
|GBPJPY
|61
|GBPUSD
|-174
|NZDJPY
|58
|NZDCHF
|33
|GBPCHF
|12
|GBPAUD
|29
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-5.6K
|EURJPY
|196
|GBPNZD
|29K
|CHFJPY
|5.8K
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|3.9K
|EURCAD
|3.8K
|AUDCAD
|6.5K
|EURUSD
|-7.1K
|AUDCHF
|4.2K
|CADJPY
|7.6K
|NZDCAD
|-3.4K
|EURCHF
|-1.1K
|USDCHF
|312
|AUDUSD
|-5.1K
|AUDNZD
|983
|GBPCAD
|-759
|NZDUSD
|2.9K
|CADCHF
|264
|EURAUD
|2.8K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|-1.8K
|NZDJPY
|1.6K
|NZDCHF
|605
|GBPCHF
|-99
|GBPAUD
|703
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +317.85 EUR
Worst Trade: -438 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +67.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -660.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Axiory-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 243
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 7328
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.70 × 509
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
FusionMarkets-Live
|0.74 × 714
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5682
