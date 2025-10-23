SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Magic compas
Ashraf Bin Arif Chowdhury

Magic compas

Ashraf Bin Arif Chowdhury
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 318%
MagicCompass-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 261
Profit Trade:
11 840 (68.59%)
Loss Trade:
5 421 (31.41%)
Best Trade:
4 531.50 USD
Worst Trade:
-650.27 USD
Profitto lordo:
150 450.49 USD (2 132 163 pips)
Perdita lorda:
-82 472.85 USD (2 047 742 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (4 682.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 391.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
2704
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
7.52
Long Trade:
8 692 (50.36%)
Short Trade:
8 569 (49.64%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
3.94 USD
Profitto medio:
12.71 USD
Perdita media:
-15.21 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-8 744.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 744.55 USD (38)
Crescita mensile:
38.16%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 039.33 USD (14.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.14% (9 039.33 USD)
Per equità:
0.01% (5.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17259
USDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 68K
USDCHF -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 85K
USDCHF -44
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 531.50 USD
Worst Trade: -650 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +4 682.06 USD
Massima perdita consecutiva: -8 744.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MagicCompass-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
1.34 × 1144
ATCBrokers-Live 1
7.36 × 511
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
test broker, you will like itt
Non ci sono recensioni
2025.10.23 12:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Magic compas
300USD al mese
318%
0
0
USD
42K
USD
12
98%
17 261
68%
100%
1.82
3.94
USD
14%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.