Trade:
17 261
Profit Trade:
11 840 (68.59%)
Loss Trade:
5 421 (31.41%)
Best Trade:
4 531.50 USD
Worst Trade:
-650.27 USD
Profitto lordo:
150 450.49 USD (2 132 163 pips)
Perdita lorda:
-82 472.85 USD (2 047 742 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (4 682.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 391.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
2704
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
7.52
Long Trade:
8 692 (50.36%)
Short Trade:
8 569 (49.64%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
3.94 USD
Profitto medio:
12.71 USD
Perdita media:
-15.21 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-8 744.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 744.55 USD (38)
Crescita mensile:
38.16%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 039.33 USD (14.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.14% (9 039.33 USD)
Per equità:
0.01% (5.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17259
|USDCHF
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68K
|USDCHF
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|85K
|USDCHF
|-44
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Best Trade: +4 531.50 USD
Worst Trade: -650 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +4 682.06 USD
Massima perdita consecutiva: -8 744.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MagicCompass-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|1.34 × 1144
|
ATCBrokers-Live 1
|7.36 × 511
test broker, you will like itt
