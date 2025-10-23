- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
23 (95.83%)
Loss Trade:
1 (4.17%)
Best Trade:
6.74 EUR
Worst Trade:
-26.93 EUR
Profitto lordo:
90.07 EUR (10 548 pips)
Perdita lorda:
-27.65 EUR (3 133 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (85.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
85.04 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
9 (37.50%)
Short Trade:
15 (62.50%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
2.60 EUR
Profitto medio:
3.92 EUR
Perdita media:
-27.65 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-26.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.93 EUR (1)
Crescita mensile:
50.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.99 EUR
Massimale:
26.99 EUR (21.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.74 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +85.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.93 EUR
