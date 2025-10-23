- Crescita
Trade:
63
Profit Trade:
57 (90.47%)
Loss Trade:
6 (9.52%)
Best Trade:
6.77 USD
Worst Trade:
-5.84 USD
Profitto lordo:
86.10 USD (10 211 pips)
Perdita lorda:
-23.38 USD (2 311 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (26.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.37 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.60%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
7.66
Long Trade:
39 (61.90%)
Short Trade:
24 (38.10%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.84 USD (1)
Crescita mensile:
63.38%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
8.19 USD (7.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.23% (8.16 USD)
Per equità:
0.16% (0.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|CHFJPY
|16
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|CHFJPY
|13
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|7
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|CHFJPY
|2.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|757
|USDJPY
|854
|GBPJPY
|283
|GBPAUD
|327
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.77 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.94 USD
Massima perdita consecutiva: -5.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
