Dumrat Phakdeesantiwong

ETF Fund Aditive 3 in 1

Dumrat Phakdeesantiwong
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
KVBPrimeLimited-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
69.39 USD
Worst Trade:
-9.46 USD
Profitto lordo:
132.74 USD (702 698 pips)
Perdita lorda:
-12.75 USD (999 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.77%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.53
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.41
Profitto previsto:
15.00 USD
Profitto medio:
26.55 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.46 USD (1)
Crescita mensile:
11.17%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
9.58 USD (0.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (9.46 USD)
Per equità:
19.07% (191.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
NAS100 2
BTCUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
NAS100 48
BTCUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -407
NAS100 478
BTCUSD 702K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.39 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Auto Invest 

** Long Term Strategy **  

- GOLD

- NASDAQ

- BITCOIN

Non ci sono recensioni
2025.11.03 19:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.24 01:51
Share of trading days is too low
2025.10.24 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 11:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 11:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 11:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 11:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
