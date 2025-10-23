- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
69.39 USD
Worst Trade:
-9.46 USD
Profitto lordo:
132.74 USD (702 698 pips)
Perdita lorda:
-12.75 USD (999 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.77%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.53
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.41
Profitto previsto:
15.00 USD
Profitto medio:
26.55 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.46 USD (1)
Crescita mensile:
11.17%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
9.58 USD (0.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (9.46 USD)
Per equità:
19.07% (191.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|NAS100
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|NAS100
|48
|BTCUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-407
|NAS100
|478
|BTCUSD
|702K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.39 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.95 USD
Massima perdita consecutiva: -9.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Auto Invest
** Long Term Strategy **
- GOLD
- NASDAQ
- BITCOIN
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
25%
8
62%
100%
10.41
15.00
USD
USD
19%
1:500