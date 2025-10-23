- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
84 (88.42%)
Loss Trade:
11 (11.58%)
Best Trade:
24.40 USD
Worst Trade:
-73.78 USD
Profitto lordo:
865.99 USD (86 559 pips)
Perdita lorda:
-376.95 USD (37 691 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (197.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.66 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.24%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
75 (78.95%)
Short Trade:
20 (21.05%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
5.15 USD
Profitto medio:
10.31 USD
Perdita media:
-34.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-66.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.52 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
147.52 USD (6.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.52% (147.52 USD)
Per equità:
11.11% (274.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|489
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.40 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +197.36 USD
Massima perdita consecutiva: -66.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
