Abdalla Mohamed Mahmoud Taha

The King Of Wining

Abdalla Mohamed Mahmoud Taha
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
ACYSecurities-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
-0.93 USD
Profitto lordo:
0.65 USD (57 pips)
Perdita lorda:
-1.29 USD (125 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
98.60%
Massimo carico di deposito:
78.86%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.33 USD
Perdita media:
-0.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.23 USD (2)
Crescita mensile:
-0.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.23 USD
Massimale:
1.23 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.23 USD)
Per equità:
1.30% (13.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYzero 2
GBPUSDzero 2
AUDUSDzero 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYzero 0
GBPUSDzero -1
AUDUSDzero 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYzero 10
GBPUSDzero -76
AUDUSDzero 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.23 11:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 11:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
