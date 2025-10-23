SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Minners
Quang Dung Pham

Gold Minners

Quang Dung Pham
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
435 (77.67%)
Loss Trade:
125 (22.32%)
Best Trade:
356.58 USD
Worst Trade:
-370.70 USD
Profitto lordo:
3 396.48 USD (982 392 pips)
Perdita lorda:
-2 607.38 USD (699 951 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (68.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.32 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
40.18%
Massimo carico di deposito:
11.40%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
560
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
449 (80.18%)
Short Trade:
111 (19.82%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-20.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-264.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-419.80 USD (3)
Crescita mensile:
52.93%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
360.23 USD
Massimale:
436.77 USD (20.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.69% (370.70 USD)
Per equità:
4.85% (110.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 560
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 789
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 282K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +356.58 USD
Worst Trade: -371 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +68.98 USD
Massima perdita consecutiva: -264.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
52 più
Hello, 

This is safe signal and stable profit genteration.

Good luck!


Non ci sono recensioni
2025.10.23 11:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 10:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 10:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.