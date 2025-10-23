- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
435 (77.67%)
Loss Trade:
125 (22.32%)
Best Trade:
356.58 USD
Worst Trade:
-370.70 USD
Profitto lordo:
3 396.48 USD (982 392 pips)
Perdita lorda:
-2 607.38 USD (699 951 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (68.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
443.32 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
40.18%
Massimo carico di deposito:
11.40%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
560
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
449 (80.18%)
Short Trade:
111 (19.82%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-20.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-264.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-419.80 USD (3)
Crescita mensile:
52.93%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
360.23 USD
Massimale:
436.77 USD (20.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.69% (370.70 USD)
Per equità:
4.85% (110.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|560
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|789
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|282K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +356.58 USD
Worst Trade: -371 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +68.98 USD
Massima perdita consecutiva: -264.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hello,
This is safe signal and stable profit genteration.
Good luck!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
6%
560
77%
40%
1.30
1.41
USD
USD
25%
1:200