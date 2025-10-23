- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
22 (50.00%)
Loss Trade:
22 (50.00%)
Best Trade:
20.32 USD
Worst Trade:
-10.12 USD
Profitto lordo:
184.29 USD (19 361 pips)
Perdita lorda:
-135.58 USD (15 676 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (23.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
24 (54.55%)
Short Trade:
20 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
8.38 USD
Perdita media:
-6.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.89 USD (3)
Crescita mensile:
9.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.45 USD
Massimale:
23.45 USD (4.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.69% (23.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|7
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58
|USDJPY
|-14
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|14
|USDCHF
|-4
|NZDJPY
|-2
|GBPJPY
|-11
|EURNZD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6K
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|901
|GBPUSD
|693
|EURGBP
|688
|USDCHF
|-246
|NZDJPY
|-181
|GBPJPY
|-1.6K
|EURNZD
|-649
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.32 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.24 USD
Massima perdita consecutiva: -19.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
295 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
test
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
10%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
3
0%
44
50%
100%
1.35
1.11
USD
USD
5%
1:200