- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
101 (69.65%)
Loss Trade:
44 (30.34%)
Best Trade:
32.89 USD
Worst Trade:
-9.21 USD
Profitto lordo:
496.57 USD (34 170 pips)
Perdita lorda:
-147.11 USD (18 462 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (40.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.67 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
148
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
13.98
Long Trade:
145 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-3.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.11 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.37 USD
Massimale:
25.00 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.08% (117.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUAUD
|75
|XAUUSD
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUAUD
|177
|XAUUSD
|172
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUAUD
|7.4K
|XAUUSD
|8.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.89 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +40.07 USD
Massima perdita consecutiva: -20.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|2.86 × 7
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
EightcapLtd-Real-4
|23.67 × 6
100% Automated trading using the AFSID Trading Central Pro+ MT4 Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
