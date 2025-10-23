Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATGWorldTrading-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EA è una strategia completamente automatica che giudica dinamicamente il mercato e realizza profitti attraverso il lock-up/hedging. Il giudizio di mercato è accurato e il profitto è considerevole!