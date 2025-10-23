SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Market Trend Strategy EA
Hai Long Ceng

Market Trend Strategy EA

Hai Long Ceng
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 88%
ATGWorldTrading-LIVE
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 267
Profit Trade:
4 544 (72.50%)
Loss Trade:
1 723 (27.49%)
Best Trade:
7 415.00 USD
Worst Trade:
-12 425.00 USD
Profitto lordo:
516 532.43 USD (1 372 118 pips)
Perdita lorda:
-430 552.23 USD (2 476 759 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (15 193.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 561.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.33%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
2044
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
3 008 (48.00%)
Short Trade:
3 259 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
13.72 USD
Profitto medio:
113.67 USD
Perdita media:
-249.89 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-50 690.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50 690.07 USD (41)
Crescita mensile:
87.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58 645.32 USD (29.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (58 645.32 USD)
Per equità:
1.69% (2 291.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.x 3853
BTCUSD.x 1514
ETHUSD.x 653
RKGCNH.x 149
XRPUSD.x 85
CKGCNH.v 12
BNBUSD.x 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.x 92K
BTCUSD.x -525
ETHUSD.x -6.1K
RKGCNH.x -936
XRPUSD.x 1.7K
CKGCNH.v 22
BNBUSD.x 2
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.x -764K
BTCUSD.x -308K
ETHUSD.x -26K
RKGCNH.x -7.3K
XRPUSD.x 202
CKGCNH.v 1.5K
BNBUSD.x 158
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 415.00 USD
Worst Trade: -12 425 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +15 193.82 USD
Massima perdita consecutiva: -50 690.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATGWorldTrading-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA è una strategia completamente automatica che giudica dinamicamente il mercato e realizza profitti attraverso il lock-up/hedging. Il giudizio di mercato è accurato e il profitto è considerevole!
Non ci sono recensioni
2025.10.23 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Market Trend Strategy EA
150USD al mese
88%
0
0
USD
136K
USD
4
98%
6 267
72%
100%
1.19
13.72
USD
29%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.