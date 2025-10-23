- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 267
Profit Trade:
4 544 (72.50%)
Loss Trade:
1 723 (27.49%)
Best Trade:
7 415.00 USD
Worst Trade:
-12 425.00 USD
Profitto lordo:
516 532.43 USD (1 372 118 pips)
Perdita lorda:
-430 552.23 USD (2 476 759 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (15 193.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 561.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.33%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
2044
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
3 008 (48.00%)
Short Trade:
3 259 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
13.72 USD
Profitto medio:
113.67 USD
Perdita media:
-249.89 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-50 690.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50 690.07 USD (41)
Crescita mensile:
87.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58 645.32 USD (29.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.36% (58 645.32 USD)
Per equità:
1.69% (2 291.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|3853
|BTCUSD.x
|1514
|ETHUSD.x
|653
|RKGCNH.x
|149
|XRPUSD.x
|85
|CKGCNH.v
|12
|BNBUSD.x
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.x
|92K
|BTCUSD.x
|-525
|ETHUSD.x
|-6.1K
|RKGCNH.x
|-936
|XRPUSD.x
|1.7K
|CKGCNH.v
|22
|BNBUSD.x
|2
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.x
|-764K
|BTCUSD.x
|-308K
|ETHUSD.x
|-26K
|RKGCNH.x
|-7.3K
|XRPUSD.x
|202
|CKGCNH.v
|1.5K
|BNBUSD.x
|158
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 415.00 USD
Worst Trade: -12 425 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +15 193.82 USD
Massima perdita consecutiva: -50 690.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATGWorldTrading-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EA è una strategia completamente automatica che giudica dinamicamente il mercato e realizza profitti attraverso il lock-up/hedging. Il giudizio di mercato è accurato e il profitto è considerevole!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
88%
0
0
USD
USD
136K
USD
USD
4
98%
6 267
72%
100%
1.19
13.72
USD
USD
29%
1:100