SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Yin Yang
Richard Gunawan

Yin Yang

Richard Gunawan
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 213%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 078
Profit Trade:
596 (55.28%)
Loss Trade:
482 (44.71%)
Best Trade:
8 132.00 USD
Worst Trade:
-6 372.00 USD
Profitto lordo:
322 706.13 USD (362 375 pips)
Perdita lorda:
-256 874.28 USD (309 230 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 734.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 854.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
54.99%
Massimo carico di deposito:
4.84%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
894 (82.93%)
Short Trade:
184 (17.07%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
61.07 USD
Profitto medio:
541.45 USD
Perdita media:
-532.93 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 434.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 387.73 USD (11)
Crescita mensile:
58.26%
Previsione annuale:
706.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 795.82 USD
Massimale:
18 895.00 USD (19.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.35% (18 893.00 USD)
Per equità:
3.24% (2 079.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 1008
WTIx 31
NAS100x 16
USDCHFe 15
GBPUSDe 4
EURUSDe 3
HSIx 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe 66K
WTIx -6.1K
NAS100x 6.3K
USDCHFe 980
GBPUSDe -2.6K
EURUSDe 1.5K
HSIx -511
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe 22K
WTIx -494
NAS100x 35K
USDCHFe -1.9K
GBPUSDe -1.4K
EURUSDe 797
HSIx -102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 132.00 USD
Worst Trade: -6 372 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 734.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 434.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBFuturesIndonesia-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Support and resistance method, by keeping the risk tight
Non ci sono recensioni
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yin Yang
30USD al mese
213%
0
0
USD
64K
USD
19
0%
1 078
55%
55%
1.25
61.07
USD
33%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.