- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.51 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
33.27 USD (557 pips)
Perdita lorda:
-4.90 USD
Vincite massime consecutive:
11 (33.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.27 USD (11)
Indice di Sharpe:
8.15
Attività di trading:
58.28%
Massimo carico di deposito:
18.24%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
13.51
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
6.79
Profitto previsto:
3.02 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
2.10 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.65% (68.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCAD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|CHFJPY
|3
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|96
|EURJPY
|102
|CHFJPY
|57
|GBPAUD
|42
|EURCAD
|53
|NZDJPY
|50
|CADJPY
|51
|AUDJPY
|57
|EURAUD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +33.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 154
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 2315
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.73 × 15
|
PacificUnionLLC-Live
|0.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
Exness-MT5Real7
|1.13 × 15
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1286
|
Tradeview-Live
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.83 × 71
|
FxPro-MT5
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.30 × 169
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.41 × 29146
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.50 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|2.86 × 7
|
OctaFX-Real2
|3.22 × 489
|
Darwinex-Live
|3.40 × 10
|
Exness-MT5Real8
|3.49 × 37
|
Exness-MT5Real31
|3.65 × 23
|
BlueberryMarkets-Live
|3.68 × 19
