Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-20.14 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-20.14 USD (2 014 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.19%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-20.14 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-20.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.14 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.14 USD
Massimale:
20.14 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.54% (-0.00 USD)
Per equità:
6.92% (14.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|-20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|-2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Reliable trading signals for easy trading Using a consistent trading method to generate consistent profits Only XAUUSD Type Intraday Pending Order Strategy
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-20.14
USD
USD
10%
1:500