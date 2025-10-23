📄 Rise & Stability FX – Strategia di crescita costante





Tipo di strategia: Trend-following con ingressi in pullback

Strumenti principali: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Intervalli temporali: H1 - H4

Stile di trading: Intraday, bassa frequenza (2-5 operazioni al giorno)





🧭 Informazioni sulla strategia

Rise & Stability FX si concentra su una crescita sostenibile e controllata attraverso un'esecuzione disciplinata e la conferma multi-timeframe.

La strategia combina EMA, RSI, ADX e filtri di volume per identificare valide continuazioni del trend dopo i ritracciamenti.





L'obiettivo principale è la preservazione del capitale con rendimenti mensili stabili del 5-10%, mantenendo il drawdown al di sotto del 15%. Nessuna martingala, nessuna griglia, nessuna media al ribasso. Ogni operazione ha livelli predefiniti di stop-loss e take-profit.





💼 Gestione del rischio

Ogni posizione è gestita in modo indipendente con stop-loss fissi e take-profit dinamici basati sulla volatilità. Un sistema piramidale viene utilizzato solo dopo la conferma della continuazione del trend, garantendo un'esposizione minima e una crescita fluida del capitale.

Il trading giornaliero si interrompe automaticamente al raggiungimento dell'obiettivo di profitto o del limite di rischio.





📈 Filosofia della performance

Il profitto è significativo solo quando è ripetibile.

Stabilità > entusiasmo.

Il controllo del rischio viene sempre prima della ricompensa.





Questa strategia è progettata per gli investitori che cercano performance costanti e affidabili piuttosto che hype a breve termine.

Faccio trading utilizzando fondi reali con lo stesso modello di rischio degli abbonati.





🔧 Impostazioni di copia consigliate





Impostazioni consigliate

Saldo minimo $500 - 1000

Moltiplicatore di rischio 1,0× (lo stesso del provider)

Leva finanziaria 1:500

Tipo di broker ECN / Raw Spread (consigliato IC Markets)

Modalità di copia Automatica (proporzionale al saldo)





🧠 Informazioni sul trader

Oltre 15 anni di esperienza di trading con particolare attenzione all'oro (XAUUSD) e alle principali coppie forex. Specializzati in sistemi algoritmici e strutture di price action.

Tutte le strategie sono sviluppate e testate per garantire stabilità, trasparenza e affidabilità a lungo termine.





"Nel trading, coerenza e disciplina sono più importanti della fortuna."





📊 Riepilogo

Obiettivo di crescita mensile: 5-10%





Drawdown storico massimo: < 15%





Percentuale di vincita: 65-70%





Conto reale verificato (IC Markets Raw)





💬 Nota finale

Grazie per il tuo interesse in Rise & Stability FX.

Questo segnale è destinato a trader e investitori che apprezzano una crescita controllata, una logica chiara e la disciplina del rischio.

Osserva la performance: la coerenza parlerà da sola.





Rise & Stability FX