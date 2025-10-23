- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
3.97 USD
Worst Trade:
-25.39 USD
Profitto lordo:
4.82 USD (128 pips)
Perdita lorda:
-78.13 USD (5 151 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.97 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.98
Attività di trading:
48.36%
Massimo carico di deposito:
4.36%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-8.15 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.46 USD (6)
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.28 USD
Massimale:
77.28 USD (7.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.69% (76.92 USD)
Per equità:
3.57% (35.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.97 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3.97 USD
Massima perdita consecutiva: -69.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
📄 Rise & Stability FX – Strategia di crescita costante
Tipo di strategia: Trend-following con ingressi in pullback
Strumenti principali: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Intervalli temporali: H1 - H4
Stile di trading: Intraday, bassa frequenza (2-5 operazioni al giorno)
🧭 Informazioni sulla strategia
Rise & Stability FX si concentra su una crescita sostenibile e controllata attraverso un'esecuzione disciplinata e la conferma multi-timeframe.
La strategia combina EMA, RSI, ADX e filtri di volume per identificare valide continuazioni del trend dopo i ritracciamenti.
L'obiettivo principale è la preservazione del capitale con rendimenti mensili stabili del 5-10%, mantenendo il drawdown al di sotto del 15%. Nessuna martingala, nessuna griglia, nessuna media al ribasso. Ogni operazione ha livelli predefiniti di stop-loss e take-profit.
💼 Gestione del rischio
Ogni posizione è gestita in modo indipendente con stop-loss fissi e take-profit dinamici basati sulla volatilità. Un sistema piramidale viene utilizzato solo dopo la conferma della continuazione del trend, garantendo un'esposizione minima e una crescita fluida del capitale.
Il trading giornaliero si interrompe automaticamente al raggiungimento dell'obiettivo di profitto o del limite di rischio.
📈 Filosofia della performance
Il profitto è significativo solo quando è ripetibile.
Stabilità > entusiasmo.
Il controllo del rischio viene sempre prima della ricompensa.
Questa strategia è progettata per gli investitori che cercano performance costanti e affidabili piuttosto che hype a breve termine.
Faccio trading utilizzando fondi reali con lo stesso modello di rischio degli abbonati.
🔧 Impostazioni di copia consigliate
Impostazioni consigliate
Saldo minimo $500 - 1000
Moltiplicatore di rischio 1,0× (lo stesso del provider)
Leva finanziaria 1:500
Tipo di broker ECN / Raw Spread (consigliato IC Markets)
Modalità di copia Automatica (proporzionale al saldo)
🧠 Informazioni sul trader
Oltre 15 anni di esperienza di trading con particolare attenzione all'oro (XAUUSD) e alle principali coppie forex. Specializzati in sistemi algoritmici e strutture di price action.
Tutte le strategie sono sviluppate e testate per garantire stabilità, trasparenza e affidabilità a lungo termine.
"Nel trading, coerenza e disciplina sono più importanti della fortuna."
📊 Riepilogo
Obiettivo di crescita mensile: 5-10%
Drawdown storico massimo: < 15%
Percentuale di vincita: 65-70%
Conto reale verificato (IC Markets Raw)
💬 Nota finale
Grazie per il tuo interesse in Rise & Stability FX.
Questo segnale è destinato a trader e investitori che apprezzano una crescita controllata, una logica chiara e la disciplina del rischio.
Osserva la performance: la coerenza parlerà da sola.
Rise & Stability FX
