Segnali / MetaTrader 5 / Rise and Stability
Ruli Setiawan

Rise and Stability

Ruli Setiawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
2 (22.22%)
Loss Trade:
7 (77.78%)
Best Trade:
3.97 USD
Worst Trade:
-25.39 USD
Profitto lordo:
4.82 USD (128 pips)
Perdita lorda:
-78.13 USD (5 151 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (3.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.97 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.98
Attività di trading:
48.36%
Massimo carico di deposito:
4.36%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-8.15 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.46 USD (6)
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.28 USD
Massimale:
77.28 USD (7.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.69% (76.92 USD)
Per equità:
3.57% (35.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.97 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3.97 USD
Massima perdita consecutiva: -69.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
86 più
📄 Rise & Stability FX – Strategia di crescita costante

Tipo di strategia: Trend-following con ingressi in pullback
Strumenti principali: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Intervalli temporali: H1 - H4
Stile di trading: Intraday, bassa frequenza (2-5 operazioni al giorno)

🧭 Informazioni sulla strategia
Rise & Stability FX si concentra su una crescita sostenibile e controllata attraverso un'esecuzione disciplinata e la conferma multi-timeframe.
La strategia combina EMA, RSI, ADX e filtri di volume per identificare valide continuazioni del trend dopo i ritracciamenti.

L'obiettivo principale è la preservazione del capitale con rendimenti mensili stabili del 5-10%, mantenendo il drawdown al di sotto del 15%. Nessuna martingala, nessuna griglia, nessuna media al ribasso. Ogni operazione ha livelli predefiniti di stop-loss e take-profit.

💼 Gestione del rischio
Ogni posizione è gestita in modo indipendente con stop-loss fissi e take-profit dinamici basati sulla volatilità. Un sistema piramidale viene utilizzato solo dopo la conferma della continuazione del trend, garantendo un'esposizione minima e una crescita fluida del capitale.
Il trading giornaliero si interrompe automaticamente al raggiungimento dell'obiettivo di profitto o del limite di rischio.

📈 Filosofia della performance
Il profitto è significativo solo quando è ripetibile.
Stabilità > entusiasmo.
Il controllo del rischio viene sempre prima della ricompensa.

Questa strategia è progettata per gli investitori che cercano performance costanti e affidabili piuttosto che hype a breve termine.
Faccio trading utilizzando fondi reali con lo stesso modello di rischio degli abbonati.

🔧 Impostazioni di copia consigliate

Impostazioni consigliate
Saldo minimo $500 - 1000
Moltiplicatore di rischio 1,0× (lo stesso del provider)
Leva finanziaria 1:500
Tipo di broker ECN / Raw Spread (consigliato IC Markets)
Modalità di copia Automatica (proporzionale al saldo)

🧠 Informazioni sul trader
Oltre 15 anni di esperienza di trading con particolare attenzione all'oro (XAUUSD) e alle principali coppie forex. Specializzati in sistemi algoritmici e strutture di price action.
Tutte le strategie sono sviluppate e testate per garantire stabilità, trasparenza e affidabilità a lungo termine.

"Nel trading, coerenza e disciplina sono più importanti della fortuna."

📊 Riepilogo
Obiettivo di crescita mensile: 5-10%

Drawdown storico massimo: < 15%

Percentuale di vincita: 65-70%

Conto reale verificato (IC Markets Raw)

💬 Nota finale
Grazie per il tuo interesse in Rise & Stability FX.
Questo segnale è destinato a trader e investitori che apprezzano una crescita controllata, una logica chiara e la disciplina del rischio.
Osserva la performance: la coerenza parlerà da sola.

Rise & Stability FX
Non ci sono recensioni
2025.10.23 06:51
Share of trading days is too low
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
