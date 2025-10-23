SegnaliSezioni
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Yosua

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
56 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
33 (62.26%)
Loss Trade:
20 (37.74%)
Best Trade:
90 279.75 USD
Worst Trade:
-133 285.05 USD
Profitto lordo:
220 022.53 USD (66 337 pips)
Perdita lorda:
-182 788.45 USD (24 865 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (34 232.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103 569.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
35 (66.04%)
Short Trade:
18 (33.96%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
702.53 USD
Profitto medio:
6 667.35 USD
Perdita media:
-9 139.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25 582.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133 740.30 USD (2)
Crescita mensile:
16.80%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30 171.30 USD
Massimale:
133 740.30 USD (65.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
archived 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32K
archived 5.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90 279.75 USD
Worst Trade: -133 285 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34 232.29 USD
Massima perdita consecutiva: -25 582.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 6.19% of days out of the 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.35% of days out of the 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
