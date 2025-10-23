SegnaliSezioni
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Cokro

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
22 (64.70%)
Loss Trade:
12 (35.29%)
Best Trade:
11 629.80 USD
Worst Trade:
-20 118.57 USD
Profitto lordo:
52 871.19 USD (56 128 pips)
Perdita lorda:
-41 330.64 USD (23 949 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (35 961.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 961.29 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
20 (58.82%)
Short Trade:
14 (41.18%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
339.43 USD
Profitto medio:
2 403.24 USD
Perdita media:
-3 444.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6 405.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 118.57 USD (1)
Crescita mensile:
7.64%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 420.74 USD
Massimale:
28 038.74 USD (27.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
archived 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 26K
archived -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 629.80 USD
Worst Trade: -20 119 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35 961.29 USD
Massima perdita consecutiva: -6 405.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
