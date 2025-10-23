SegnaliSezioni
Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 176%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 857
Profit Trade:
5 024 (73.26%)
Loss Trade:
1 833 (26.73%)
Best Trade:
3 447.82 USD
Worst Trade:
-689.13 USD
Profitto lordo:
60 559.06 USD (2 081 183 pips)
Perdita lorda:
-38 605.21 USD (2 217 558 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (160.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 881.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
515
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
3 480 (50.75%)
Short Trade:
3 377 (49.25%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
12.05 USD
Perdita media:
-21.06 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-2 362.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 803.90 USD (17)
Crescita mensile:
33.56%
Previsione annuale:
407.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 510.99 USD
Massimale:
6 627.27 USD (28.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.67% (6 627.27 USD)
Per equità:
5.41% (1 122.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 6857
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P -136K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 447.82 USD
Worst Trade: -689 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +160.54 USD
Massima perdita consecutiva: -2 362.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.