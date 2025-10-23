SegnaliSezioni
Shushi Jiang

Rainbow001

Shushi Jiang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
52.50 USD
Worst Trade:
-23.16 USD
Profitto lordo:
99.54 USD (6 428 pips)
Perdita lorda:
-63.16 USD (40 205 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (52.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.46%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
3.64 USD
Profitto medio:
19.91 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.44 USD
Massimale:
35.34 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (35.34 USD)
Per equità:
1.09% (109.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
Copper 2
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53
Copper -1
BTCUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
Copper -102
BTCUSD -32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.50 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.50 USD
Massima perdita consecutiva: -23.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8223
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 più
全职职业交易员，10年职业交易员生涯，曾在澳洲的自营交易机构Starbeta交易5年，在国内的私募做基金经理交易期货3年，目前就职于总部在新加坡的私企，帮老板操盘6000万的国内期货账户和300万美金的外盘账户。自己也做MT5的交易，擅长黄金、BTC/ETH和标普、A50等交易。 合作V：zk07070303
Non ci sono recensioni
2025.10.23 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 03:41
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.23 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
