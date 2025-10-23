- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
52.50 USD
Worst Trade:
-23.16 USD
Profitto lordo:
99.54 USD (6 428 pips)
Perdita lorda:
-63.16 USD (40 205 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (52.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.46%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
3.64 USD
Profitto medio:
19.91 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.44 USD
Massimale:
35.34 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (35.34 USD)
Per equità:
1.09% (109.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|Copper
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53
|Copper
|-1
|BTCUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|Copper
|-102
|BTCUSD
|-32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.50 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.50 USD
Massima perdita consecutiva: -23.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8223
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
8 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
全职职业交易员，10年职业交易员生涯，曾在澳洲的自营交易机构Starbeta交易5年，在国内的私募做基金经理交易期货3年，目前就职于总部在新加坡的私企，帮老板操盘6000万的国内期货账户和300万美金的外盘账户。自己也做MT5的交易，擅长黄金、BTC/ETH和标普、A50等交易。 合作V：zk07070303
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
50%
10
50%
100%
1.57
3.64
USD
USD
1%
1:500