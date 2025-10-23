SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Scalper VIP
Evgenii Aksenov

Gold Scalper VIP

Evgenii Aksenov
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 191%
CMSPrime-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 190
Profit Trade:
665 (55.88%)
Loss Trade:
525 (44.12%)
Best Trade:
153.00 USD
Worst Trade:
-495.25 USD
Profitto lordo:
9 194.60 USD (277 139 pips)
Perdita lorda:
-6 917.78 USD (214 847 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (132.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
562.10 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
79.07%
Massimo carico di deposito:
8.07%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
472
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
730 (61.34%)
Short Trade:
460 (38.66%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
13.83 USD
Perdita media:
-13.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-29.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-744.09 USD (5)
Crescita mensile:
92.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.62 USD
Massimale:
814.67 USD (80.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.65% (814.67 USD)
Per equità:
1.05% (24.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 1091
US30ft 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 2.3K
US30ft 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 59K
US30ft 3.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.00 USD
Worst Trade: -495 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +132.31 USD
Massima perdita consecutiva: -29.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMSPrime-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.23 03:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 03:41
A large drawdown may occur on the account again
