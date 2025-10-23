- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
98 (80.32%)
Loss Trade:
24 (19.67%)
Best Trade:
25.80 USD
Worst Trade:
-11.00 USD
Profitto lordo:
416.87 USD (27 486 pips)
Perdita lorda:
-68.79 USD (4 690 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (118.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.17 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.10%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
24.11
Long Trade:
100 (81.97%)
Short Trade:
22 (18.03%)
Fattore di profitto:
6.06
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.44 USD (2)
Crescita mensile:
48.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.44 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.76% (61.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|34
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|265
|EURUSD
|57
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|2.6K
|AUDUSD
|650
|NZDUSD
|128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.80 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +118.17 USD
Massima perdita consecutiva: -6.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 618
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.21 × 347
|
OctaFX-Real2
|1.33 × 502
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
Alpari-MT5
|1.42 × 417
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.46 × 56
|
VantageInternational-Live
|2.17 × 41
|
ICMarketsSC-MT5
|2.39 × 135
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 84
|
ZeroMarkets-Live
|4.48 × 450
|
XMTrading-MT5 3
|5.69 × 444
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.30 × 722
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|11.75 × 475
