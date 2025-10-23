SegnaliSezioni
Wildan Juniawan

Radifa

Wildan Juniawan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
98 (80.32%)
Loss Trade:
24 (19.67%)
Best Trade:
25.80 USD
Worst Trade:
-11.00 USD
Profitto lordo:
416.87 USD (27 486 pips)
Perdita lorda:
-68.79 USD (4 690 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (118.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.17 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.10%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
24.11
Long Trade:
100 (81.97%)
Short Trade:
22 (18.03%)
Fattore di profitto:
6.06
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.44 USD (2)
Crescita mensile:
48.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.44 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.76% (61.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 78
EURUSD 34
AUDUSD 8
NZDUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 265
EURUSD 57
AUDUSD 20
NZDUSD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 2.6K
AUDUSD 650
NZDUSD 128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.80 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +118.17 USD
Massima perdita consecutiva: -6.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real
1.21 × 347
OctaFX-Real2
1.33 × 502
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
Alpari-MT5
1.42 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.45 × 84
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
Just Enjoy the Signal, No offense,, sleep , eat , profit
Non ci sono recensioni
2025.10.23 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
