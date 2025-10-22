- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
126.50 USD
Worst Trade:
-88.49 USD
Profitto lordo:
327.30 USD (405 pips)
Perdita lorda:
-190.28 USD (191 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (134.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
15.22 USD
Profitto medio:
54.55 USD
Perdita media:
-63.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-88.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.49 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
91.99 USD (9.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (91.99 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|206
|EURUSD
|-68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|42
|GBPUSD
|225
|EURUSD
|-53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.50 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +134.21 USD
Massima perdita consecutiva: -88.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro-MT5
|6.05 × 4762
|
RoboForex-Pro
|6.33 × 3
Не торгую на важных новостях. Таких как процентная ставка, уровень безработицы всех стран, CPI PPI США.Не торгую без разметки.
