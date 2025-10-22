SegnaliSezioni
Denis Bornfleth

Argonvision

Denis Bornfleth
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
44 (88.00%)
Loss Trade:
6 (12.00%)
Best Trade:
19.15 EUR
Worst Trade:
-98.35 EUR
Profitto lordo:
140.81 EUR (53 514 pips)
Perdita lorda:
-195.90 EUR (11 514 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (50.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.79 EUR (19)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
24 (48.00%)
Short Trade:
26 (52.00%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-1.10 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-32.65 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-98.35 EUR (1)
Crescita mensile:
-14.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.88 EUR
Massimale:
162.08 EUR (27.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
9.17% (84.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 11
GBPCHF 7
USDCHF 7
GBPUSD 5
BTCUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -158
EURUSD 24
GBPCHF 20
USDCHF 30
GBPUSD 3
BTCUSD 4
AUDCAD 11
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -8K
EURUSD 1.4K
GBPCHF 1.4K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 196
BTCUSD 44K
AUDCAD 1.1K
EURGBP 127
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.15 EUR
Worst Trade: -98 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.61 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
9.89 × 18
Verschiedene Forex Paare
Non ci sono recensioni
2025.10.22 23:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
