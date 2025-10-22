- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
44 (88.00%)
Loss Trade:
6 (12.00%)
Best Trade:
19.15 EUR
Worst Trade:
-98.35 EUR
Profitto lordo:
140.81 EUR (53 514 pips)
Perdita lorda:
-195.90 EUR (11 514 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (50.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.79 EUR (19)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.76%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
24 (48.00%)
Short Trade:
26 (52.00%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-1.10 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-32.65 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-1.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-98.35 EUR (1)
Crescita mensile:
-14.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.88 EUR
Massimale:
162.08 EUR (27.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
9.17% (84.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|11
|GBPCHF
|7
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|5
|BTCUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-158
|EURUSD
|24
|GBPCHF
|20
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|4
|AUDCAD
|11
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8K
|EURUSD
|1.4K
|GBPCHF
|1.4K
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|196
|BTCUSD
|44K
|AUDCAD
|1.1K
|EURGBP
|127
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.15 EUR
Worst Trade: -98 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.61 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|9.89 × 18
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
926
EUR
EUR
2
0%
50
88%
100%
0.71
-1.10
EUR
EUR
9%
1:500