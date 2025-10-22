- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
32 (71.11%)
Loss Trade:
13 (28.89%)
Best Trade:
41.59 USD
Worst Trade:
-11.97 USD
Profitto lordo:
166.99 USD (416 455 pips)
Perdita lorda:
-55.25 USD (331 658 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (18.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.14 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
84.32%
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
21 (46.67%)
Short Trade:
24 (53.33%)
Fattore di profitto:
3.02
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.19 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.41 USD
Massimale:
33.19 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.26% (102.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|85K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.59 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.78 USD
Massima perdita consecutiva: -33.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
1
100%
45
71%
84%
3.02
2.48
USD
USD
0%
1:500