- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
42 (84.00%)
Loss Trade:
8 (16.00%)
Best Trade:
145.28 USD
Worst Trade:
-99.68 USD
Profitto lordo:
738.04 USD (5 745 pips)
Perdita lorda:
-182.26 USD (1 047 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (128.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
9 (18.00%)
Short Trade:
41 (82.00%)
Fattore di profitto:
4.05
Profitto previsto:
11.12 USD
Profitto medio:
17.57 USD
Perdita media:
-22.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.68 USD (1)
Crescita mensile:
40.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.00 USD
Massimale:
99.68 USD (6.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|49
|EURUSD+
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|544
|EURUSD+
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.28 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +128.70 USD
Massima perdita consecutiva: -12.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
