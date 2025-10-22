SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUSD OP
Andres Felipe Mera

XAUSD OP

Andres Felipe Mera
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
42 (84.00%)
Loss Trade:
8 (16.00%)
Best Trade:
145.28 USD
Worst Trade:
-99.68 USD
Profitto lordo:
738.04 USD (5 745 pips)
Perdita lorda:
-182.26 USD (1 047 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (128.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
9 (18.00%)
Short Trade:
41 (82.00%)
Fattore di profitto:
4.05
Profitto previsto:
11.12 USD
Profitto medio:
17.57 USD
Perdita media:
-22.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.68 USD (1)
Crescita mensile:
40.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.00 USD
Massimale:
99.68 USD (6.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 49
EURUSD+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 544
EURUSD+ 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.7K
EURUSD+ 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.28 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +128.70 USD
Massima perdita consecutiva: -12.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 20:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
